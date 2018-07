publié le 06/07/2018 à 17:30

Avis aux vacanciers : le voyage risque d'être plus long que prévu. Les vacances d'été commencent ce vendredi 6 juillet au soir et une partie des Français prennent la route. Pour ce week-end qui s'annonce compliqué, Bison Futé a classé en orange et rouge les routes dans le sens des départs. D'autant plus que deux syndicats de cheminots, la CGT-Cheminots et Sud Rail, ont appelé à poursuivre la grève les 6 et 7 juillet.





C'est en mi-journée que les routes sont les plus encombrées. Pour profiter d'un trafic fluide, il vaut mieux partir tôt le matin (avant 9 heures) ou le soir (après 22 heures).

Être bloqué dans les embouteillages peut rapidement devenir un enfer, surtout quand on a hâte de poser ses valises au bord de la mer. Pour éviter de commencer les vacances du mauvais pied, voici quelques conseils pour supporter les bouchons.

1. Détendez-vous

Vous avez beau vous plaindre et klaxonner, les voitures n'avanceront pas plus vite. Et vous énerver peut même devenir dangereux si vous adoptez un comportement trop brusque sur la route. La meilleure solution est donc de lâcher le morceau et de souffler.



Prenez une grande inspiration et respirez calmement, par le ventre. Soufflez par de longues expirations. À l'arrêt, vous pouvez aussi vous étirer ou vous masser le cuir chevelu, pour une bonne dose de détente.

2. Mettez de la musique

Que ce soit à la radio ou sur vos playlists personnelles, la musique vous permettra de penser à autre chose, d'oublier le fait que vous êtes coincés sur la route. Et quoi de mieux pour se défouler que de faire chauffer ses cordes vocales en chantant à tue-tête dans sa voiture ?



Ce sera l'occasion d'écouter ou réécouter la playlist des Bleus pendant la Coupe du Monde en Russie. Attention toutefois à ne pas trop monter le volume, ce qui peut être dangereux sur les routes.





3. Discutez

Discuter est un bon moyen de passer le temps. En covoiturage, entre amis ou en famille, demandez aux personnes que vous transportez de vous faire la conversation.



Si vous voyagez seul, vous pouvez prendre le temps d'appeler un proche. Mais attention : seuls les systèmes d'audio Bluetooth sont autorisés. Même en roulant au ralenti, le téléphone dans la main et le kit mains libre détourne votre attention et vous risquez un accident.