Uniquement accessible en bateau, l’île de Raraka, dans l'archipel des Tuamutu, vient d’inaugurer une "centrale électrique", un projet qui a coûté 800.000 euros. Un événement pour ses habitants de Polynésie française qui n’avaient jusqu'alors pas l’électricité.

Pour combler ce manque, la population dispose de quelques panneaux solaires et groupes électrogènes. Mais au quotidien, cela signifie pas de réfrigérateur, pas de climatisation dans une zone où il fait entre 25 et 30°C tout au long de l’année et pas de lumière le soir. Sans compter que Raraka était l’une des seules îles à combiner l’absence d’électricité, d’eau courante - l’eau de pluie permet de faire sa toilette - et de voitures.

Cela faisait 40 ans que les 78 habitants du village réclamaient des installations. "Enfin", se réjouit Yvonnick Tapi, le maire de Raraka. "On faisait partie des dernières communes à ne pas être électrifiées. On vivait avec nos moyens, on mangeait avec des frontales et des lampes à pétrole."

La population avait réalisé un petit test deux jours avant l'inauguration officielle pour vérifier que tout fonctionne. À cette occasion, elle a mesuré le changement à venir. "Pour moi, il y aura un plus : le frigidaire, le congélateur... Cela va changer la vie", estime Isabelle. "On a besoin d'électricité pour stocker les poissons, nous les pêcheurs", assène un riverain, Joseph.

À regarder Polynésie française : l'île de Raraka fête (enfin) l'arrivée de l'électricité 00:01:31

Une population peu européanisée

Raraka est un cas isolé, la majorité des îles sont électrifiées. "Les habitants adoptent un train de vie très différent du notre. Et je vois qu'ils gèrent mieux leur quotidien. Ils sont loins de la société de consommation, pas européanisé", assure Edouard Fritch, le président de la Polynésie qui a parcouru plus de 500 kilomètres pour assister à cette inauguration.



L'attente pour ce progrès est due à la taille de l’archipel, le plus étendu de la Polynésie avec 76 atolls dispersés sur 850.000 km². Modernisée, Raraka rêve désormais de s’équiper de la 4G. Mais l'île compte bien préserver son mode de vie en harmonie avec l’océan.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info