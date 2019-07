publié le 22/07/2019 à 16:00

Déjà des effets d'un épisode de canicule qui ne fait pourtant que commencer. La circulation différenciée va s'appliquer dès ce mardi 22 juillet dans l'agglomération parisienne en raison d'un épisode de pollution à l'ozone attendu en Île-de-France dû notamment aux fortes chaleurs.



"Seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler" de 5h30 à minuit à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'A86, soit Paris et la petite couronne, selon un communiqué de la Préfecture de police. Les véhicules les plus polluants, les diesels immatriculés avant fin 2010 et les véhicules essence d'avant fin 2005, seront interdits. Cette mesure concerne un tiers des véhicules en circulation.

Selon Airparif, le niveau d'information de 180 microgrammes par mètres cubes pour la pollution à l'ozone devrait être atteint sur plus de 100 kilomètres carrés de la région Île-de-France et concerner plus de 10 % de la population du Val-d'Oise.

Carte Airparif pour le 23 juillet 2019 Crédit : Airparif

"Le seuil d'information correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions", précise Airparif.