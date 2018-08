On refait le monde

On refait le monde La page de l'émission

Pollution : la circulation différenciée reconduite mardi à Paris et à Lyon

Le désaccord entre le Soleil et Jupiter ne vous touche pas vraiment, il vous dit juste d’être un peu plus sûr de vous, de vous mettre davantage en valeur. Ce que vous ne savez pas toujours faire,...

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

Episode de pollution à l' #ozone : situation du jour (06/08) et évolution avec #prevair https://t.co/6clGJA0ICZ pic.twitter.com/jLkWEKt8LY

La pollution à l'ozone persiste en France, en raison de l'épisode de canicule prévu pour durer jusqu'à demain, mardi 7 août au moins. La circulation différenciée est reconduite à Paris et à Lyon mardi, après avoir été mise en place ce lundi . La vitesse est également abaissée de 20 km/h sur de nombreux axes. À Paris, les véhicules portant une vignette Crit'air 4 ou 5 , ou ne portant pas de vignette du tout, ne pourront pas circuler mardi 7 août, annonce la préfecture de police . Pour l'occasion, un ticket de transport spécial pollution est mis en place par Île-de-France Mobilités, à 3,80 euros.

article

7794344677

Pollution : la circulation différenciée reconduite mardi à Paris et à Lyon

Pollution : la circulation différenciée reconduite mardi à Paris et à Lyon

La pollution à l'ozone persiste à cause de l'épisode de canicule, et Lyon et Paris ont décidé de reconduire la circulation différenciée mardi 7 août.

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/pollution-la-circulation-differenciee-reconduite-mardi-a-paris-et-a-lyon-7794344677

https://cdn-media.rtl.fr/cache/L0V_D5AjyRs_Xb5RT3UmWA/330v220-2/online/image/2016/1209/7786203498_la-ville-de-lyon-frappee-par-un-episode-de-pollution.jpg