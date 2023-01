Roselyne Bachelot, invitée de RTL ce jeudi 5 janvier, s'est pliée à la tradition : la chronique de Philippe Caverivière. "Bonjour Roselyne. Vous venez présenter ce livre formidable : 682 jours. Le bal des hypocrites. Je précise que ce n'est pas le premier titre choisi. Ça devait s'appeler 'Le menuet des lèche-boules' ou 'La chenille des trous du cul'. Même les gilets jaunes vont trouver que le livre est un peu violent envers le gouvernement", dit l'humoriste.



"Roselyne, c'est un look et une liberté de ton. C'est le franc-parler de François Cluzet avec les tenues d'Élizabeth II. Roselyne, c'est vrai que vous êtes à la fois sur BFM et sur RTL. Vous êtes un peu une Yves Calvi, mais en talons et en tailleur fuchsia", ajoute Philippe Caverivière.

Selon lui, pour devenir un grand ou une grande ministre de la Culture, "c'est très simple. Il faut juste deux choses : un nom qui claque et une tenue marrante. Jack Lang, nom qui claque, un col Mao, une seule idée : la fête de la musique. Roselyne a le nom qui claque, les tenues marrantes. Sauf que ça n'était pas la fête de la musique, c'était la fête du Covid".

