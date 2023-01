Invitée d'Amandine Bégot ce lundi 2 janvier, l'instagrameuse Jessie Inchauspé est restée pour la chronique de Philippe Caverivière. "Happy New Year [...] on reprend le boulot avec entrain, motivation et surtout une hypocrisie totale. J'avais pas envie de rentrer. Hier si on m'avait demandé si je préfère me lever à 5h30 du matin sous la flotte pour venir ici, ou bien me faire couper un testicule par un aveugle armé d'une faucille rouillée, j'aurais dit : 'Vas-y Gilbert, tranche-moi ça mais chante-moi Les Sunlight des tropiques en même temps' !", lance le chroniqueur.

Pour ce début d'année, Philippe Caverivière a pris quelques résolutions, comme "arrêter le crack en semaine" : "ça me barbouille", dit-il. Et de rendre hommage aux disparus de 2022, dont la chanteuse portugaise Linda de Suza et le pape émérite Benoît XVI.

"Un petit strike de people, ils sont tous partis dans les derniers jours de 2022. À mon avis la mort a un peu glandé en fin d'année. Peut-être qu'elle était à Courchevel au ski, elle a pris des RTT. Puis à la dernière semaine de décembre, la mort a fait 'oh putain, merde ! J'ai rien foutu, j'suis en retard sur mes chiffres !", imagine Philippe Caverivière. Et de noter : "Linda de Suza, 74 ans, Benoît XVI, 95 ans : comme quoi le nazisme conserve mieux que la brandade de morue", rappelant que le pape émérite avait participé aux jeunesses hitlériennes.

