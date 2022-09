Philippe Caverivière : "Imaginer Bayrou s'énerver, c'est comme imaginer Larcher et Gourault faire du trampoline"

"Imaginer Bayrou s'énerver, c'est comme imaginer Larcher et Gourault faire du trampoline"

Philippe Caverivière débute sa chronique du mardi 20 septembre avec de la musique et le morceau Travailler C'est Trop Dur de Julien Clerc. Un choix légitimé par la venue sur RTL d'Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi, de l'Insertion et "du coup de pied au derche aux feignasses qui ne veulent plus rien foutre après 60 ans."

Emmanuel Macron et le gouvernement souhaitent réformer le système actuel des retraites. François Bayrou, le "prince Charles de Pau", a mis en garde sur les risques d'un passage en force de cette future réforme. "C'est toujours amusant d'imaginer François Bayrou s'énerver (...) c'est comme imaginer Gérard Larcher et Jacqueline Gourault faire du trampoline", explique Philippe Caverivière.

Philippe Caverivière revient aussi sur les funérailles de la reine Elizabeth II qui se sont déroulées, lundi 19 septembre, à Londres. "La reine est un exemple pour la Macronie, elle a repoussé la retraite à 96 ans, c'était une Stakhanov en couche confiance", lance-t-il.

Chaque matin, la reine était réveillée par un joueur de cornemuse. Une tradition saluée par Philippe Caverivière. "C'est beau cette tradition anglaise, chaque matin, un musicien soufflait dans une cornemuse alors que Lady Di soufflait, chaque matin, dans un écuyer."

