Peur de vieillir : et si on en parlait ?

Elisa a fait un lifting il y a un mois, mais il semble qu'il ait été raté. Elle a la bouche déformée et un nerf a été touché. Elisa ne sait pas comment aborder son rendez-vous avec son chirurgien.

Marie a 65 ans. Depuis sa retraite, elle est de plus en plus préoccupée par la fin de sa vie. Elle n'a pas d'enfant et se dit que finir sa vie seule pose plein de questions. Elle se demande comment vont s'organiser ses obsèques, qui s'occupera d'elle, etc.

Mike s'est reconnue dans le témoignage de Marie. Depuis ses 70 ans, elle a l'impression qu'un grand compte à rebours a commencé. Elle a du mal à imaginer de vivre chaque jour avec cette angoisse.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Référence citée à l'antenne :

- "La chaleur du coeur empêche nos corps de rouiller" de Marie de Hennezel aux édition Robert Laffont

