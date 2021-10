Petru Guelfucci, l’auteur de la chanson Corsica, est décédé à 66 ans

Il avait 66 ans. Le chanteur corse Petru Guelfucci, auteur-interprète notamment de la chanson Corsica et membre fondateur du groupe Canta u populu corsu, est décédé ce vendredi 8 octobre à Marseille, a-t-on appris auprès de son fils Petru Santu et de son compositeur. Souvent présenté comme l'une des plus belles voix de la chanson corse, le chanteur était hospitalisé et est décédé des suites d'une longue maladie.

Son décès a suscité de nombreuses réactions dans l'île de Beauté, notamment du groupe I Muvrini qui a salué, en langue corse, "fraternellement, la mémoire et la voix pure" du chanteur. De son côté, Christophe Mac-Daniel, qui a écrit la musique et les arrangements de la chanson Corsica s'est dit "très peiné" : "J'étais son compositeur attitré, je suis très peiné, c'est plus de 45 ans de collaboration et d'amitié", a-t-il déclaré à l'AFP. Le club de football professionnel de Bastia a lui aussi posté un message sur les réseaux sociaux.

Né le 6 mars 1955 à Sermano (Haute-Corse), l’un des berceaux de la polyphonie corse, il avait fondé en 1973 le groupe Canta u Populu Corsu avec Natale Luciani, Minicale, Ceccè Buteau et Jean-Paul Poletti avant de se lancer dans une carrière en solo en 1987. Il était très populaire au Québec où il a obtenu un disque d'or en 1993 pour l'album "Corsica" où figurait la chanson du même nom.

Il a également remporté deux Victoires de la musique, en 1991 avec le groupe Les Nouvelles Polyphonies corses et en 1995 avec le groupe Voce di Corsica.