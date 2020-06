publié le 09/06/2020 à 13:00

Le premier examen français toutes catégories confondues (1,9 million de candidats en 2018) reprend difficilement après les trois mois d'arrêt forcé. Selon la délégation interministérielle à la Sécurité routière, plus de 350.000 candidats attendent une nouvelle date pour leur examen.

Tous les examens du code comme des différents permis étaient suspendus depuis 15 mars. Malgré la réouverture anticipée de certaines auto-écoles et le retour des leçons de conduite dès le 13 mai, le nombre de candidats dans l'attente risque d'augmenter, selon BFMTV.

Dans un espace clos tel qu'une voiture, les règles sanitaires à respecter sont nombreuses. Désinfection du volant, du levier de vitesse et du frein à main entre chaque passage, housse pour le siège conducteur, aération du véhicule. Des mesures qui vont réduire le débit de candidats des centres d'examens.

L'UNIC (Union nationale des indépendants de la conduite) s'inquiète : "En temps normal dans une journée, un inspecteur examine en moyenne 13 candidats au permis B, pour 11 aujourd'hui. Soit 1.400 examens par jour en moins sur l'ensemble de la France." Une situation qui ne risque pas de désengorger la file d'attente.

Des mesures sanitaires décourageantes

Housse de protection pour le conducteur, climatisation aération et désinfection entre deux prétendants, masques pour les observateurs, des mesures qui ne permettent pas de prendre plus de candidats. Ces règles peuvent aussi générer un stress plus important chez l'aspirant conducteur.



Une autre mesure contraint de réserver les épreuves aux seuls centres équipés de sanitaires avec savon et serviettes jetables. Cela concentre les examens aux mêmes lieux, rendant compliqué l'élaboration des plannings entre auto-écoles.

Selon le ministère de l'Intérieur, les candidats au permis qui auraient dû le passer lors du confinement seront prioritaires. Pourtant, à la liste des examens programmés s'ajoutent le nombre de prétendants au permis de conduire habituel. On estime alors que l'attente pourrait atteindre entre six à douze mois selon la date d'inscription.