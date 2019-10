Perle et Pablo en tête des noms de chiens et chats en 2019

publié le 02/10/2019 à 17:19

Comme pour les prénoms d'enfants, il y a des modes dans les noms des chiens et chats. Et comme les possibilités sont infinies (ou presque, contrairement aux enfants), le classement est encore plus ouverts aux nouveautés. Ainsi, derrière le premier sur le podium "Perle" pour les chiens, on retrouve "Pixel" (2e), venu de l'informatique, et "Pookie" (3e), référence probable à la chanson d'Aya Nakamura, selon animaux-relax.com, comparateur d'assurances animaux.

Pour les chats, les Français sont restés plus classiques, avec en trio de tête "Pablo" (1er), "Pilou" (2e) et "Pacha" (3e). "Pookie" se retrouve en 17e position derrière d'autres grands classiques comme "Pirate" (6e), "Pépito" (11e) ou encore "Pop-corn" (15e).

L'univers des dessins animés semble avoir inspiré les propriétaires de chiens, avec dans le classement "Nala" (9e) et "Pumba" (10e) du Roi Lion, ou encore "Olaf" (15e) de La Reine des Neiges.

Le podium des noms de chiens d'animaux-relax.com Crédit : Animaux-relax.com

Le livre des origines françaises (LOF) a imposé depuis 1926 une lettre de référence annuelle. Cette année 2019, il s'agit du P ou du Q, car cette dernière est considérée comme rare. Cette lettre de référence reste facultative, ce qui explique la persistance de "Rocky" (14e) et "Cookie" (20e) chez les chiens ou encore de "Simba" (4e) et "Minette" (13e) chez les chats.