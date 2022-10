Pénuries de carburant : quelles sont les régions encore touchées ?

Cette fois, les files d'attente à la pompe commencent sérieusement à rétrécir. Une station sur cinq connaît toujours des difficultés, mais c'était une sur trois lundi, même si certaines régions sont plus impactées que d'autres. Cette tendance à l'amélioration devrait s'accélérer parce que des grèves ont été levées chez TotalEnergies

Trois sites ont mis fin à la grève : celui près de Dunkerque, le site de La Mède dans les Bouches-du-Rhône ainsi que la raffinerie de Donges, en Loire-Atlantique. Les grévistes poursuivent le combat à Gonfreville, en Seine-Maritime et au dépôt de Feyzin, dans le Rhône, où les réquisitions de salariés permettent quand même d'accélérer les livraisons de carburant.

Alors si on prend la carte de France, trois régions clignotent encore en rouge, avec plus ou moins 30% de stations en difficulté : la Bourgogne-Franche-Comté, l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. En dehors de ces trois régions, la situation reste tendue dans quelques départements : l'Oise, le Calvados, la Sarthe, l'Indre-et-Loire, la Côte-d'Or, le Doubs, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne.

Les vacances de la Toussaint démarrent vendredi et sur les autoroutes, on pourra faire le plein. D'après le groupe Vinci Autoroutes, 90% des stations auront de l'essence. Et si vous roulez au diesel, c'est 92%.

