publié le 27/09/2018 à 14:15

Le clip de Nick Conrad pour son Titre PLB, "Pendez les blancs", a créé un tollé sur les réseaux sociaux mais aussi au sein de la classe politique. La vidéo a néanmoins été retirée du site YouTube, où elle avait été postée le 17 septembre. Pour autant on peut la retrouver encore assez facilement sur Internet. A-t-on alors les moyens de vraiment supprimer cette vidéo ?



"Supprimer complètement, c'est vraiment difficile. Vous pouvez demander aux grandes plateformes de retirer la vidéo. Ils peuvent mettre un certain nombre de technologies à base d’algorithmes, pour la rechercher et la supprimer, mais il y a tout un tas d'astuces qui permettent de continuer à la poster", explique Gilles Babinet, vice-président du Conseil national du numérique.

Mais il explique que YouTube étant un site dominant, sa suppression de cette plateforme limite la diffusion d'un contenu indésirable. "Une plateforme comme YouTube a 20.000 personnes chargées de la modération", précise-t-il.