Pelé : ce jour de 1958 où le monde a découvert le prodige brésilien

Ce 29 juin 1958, c'est la finale de la Coupe du monde, le Brésil affronte la Suède et le monde entier n'en revient pas. Ce jeune joueur de foot brésilien n'a que 17 ans et déjà un talent fou.

L'ambiance est survoltée dans le stade après le doublé de Pelé. Le Brésil marque au final 5 buts mais de ce match, on ne retient que lui et son doublé : on le surnomme désormais le Roi.

Le Brésil remporte pour la première fois la Coupe du monde face à la Suède. C’est aussi la première fois qu’un pays gagne une coupe du monde en dehors de son continent d’origine.

Pelé, lui aussi fils de footballeur, joue au Santos FC, un club de São Paulo, comme il le raconte dans une interview en 2018 : 'Le président du club Santos FC a dit à mon père : 'ton fils a quinze ans, c’est le bon moment pour qu’il fasse un test chez nous', mais mon père a répondu que j’étais trop jeune, puis que j’irai plutôt chez les Corinthiens Paulista. Mais j’ai regardé mon père : 'Papa, tu serais fâché contre moi si je faisais un test à Santos ?' C’est Dieu qui m’a mis au Santos FC."

Dans ce club, l’équipe est jeune, dynamique, et Pelé apprend vite, très vite même. Un an plus tard, il a déjà été repéré par les plus hautes instances du foot brésilien.

Lui-même n’en revient pas, il n’a pas dix-huit ans et il jouera avec la Seleção au Mondial : "Des amis sont venus me dire que j’étais sélectionné dans l’équipe nationale brésilienne. J’ai répondu non, vous me faites une blague. Puis je suis allé chez moi et j’ai raconté ça à mon père. Il m’a répondu oui, ils ont pris cinq jeunes joueurs… Tu vas en faire partie".



Et Pelé se souvient d’avoir eu une drôle de réaction : "J’ai dit à mon père : mais Papa, c’est en Suède, je ne parle pas suédois ! Mon père m’a dit : tais-toi, tu n’as pas besoin de parler suédois !".

Il a pourtant bien failli faire les frais du racisme anti-noir au Brésil… Mais Pelé est bien là en Suède et il brille au milieu de son équipe. Le Brésilien marque au total 6 buts pendant le Mondial de 1958, dont un doublé en finale et en demi-finales.

En demi-finales justement, la Seleção avait battu les Bleus avec comme en finale, 5 buts à 2 … la revanche sera prise quarante ans plus tard !

