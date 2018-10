Pédophilie dans l'Église : 10 clercs actuellement mis en examen et 4 incarcérés

et Eléanor Douet

Sur 15.000 prêtres et diacres en France, dix sont actuellement mis en examen et quatre autres incarcérés pour pédophilie, selon des chiffres de l'épiscopat, qui montrent également une hausse relative des signalements dans les diocèses depuis début 2017.



Pour l'association La Parole Libérée, la publication de ces chiffres sont avant tout "de la communication" pour le clergé à trois jours de la Conférence des évêques à Lourdes. Des propos qu'elle étaye avec le rapport complet de la Confédération des Évêques de France (CEF) qu'elle a pu consulter. "On voit que les chiffres sont quand même très contradictoires, notamment au niveau des signalements sur plusieurs points".

Le porte-parole de La Parole Libérée, Pierre-Emmanuel Germain-Thill, souligne : "en page 8 on vous dit qu'il y a un site pour lutter contre la pédophilie avec une adresse mail, ce qui voudrait dire que les choses sont centralisées, mais quatre pages plus haut, on vous explique qu'en fait les cas sont dénoncés par les évêques. J'aimerais savoir comment un site qui centralise tout attend encore que les évêques donne l'information".