publié le 03/11/2018 à 09:50

C'est une première au sein de l'Église catholique. Avec de nouveaux scandales en toile de fond, les 118 évêques catholiques français se rassemblent ce week-end à Lourdes et vont, fait inédit, accueillir des victimes de pédophilie dans l'Église. Une action destinée à faire taire les accusation de silence et d'inaction.



Pour évoquer cet événement, Olivier Savignac était l'invité de Stéphane Carpentier ce samedi 3 novembre. Abusé sexuellement par un prêtre à 13 ans, il est à Lourdes pour témoigner lors de l'assemblée plénière des évêques. "Ça fait longtemps qu'on attend ce moment, c'est historique", salue-t-il. "Ça fait un petit moment que je témoigne à propos de ce que j'ai vécu, même si je suis resté trop longtemps dans le silence", poursuit-il.

"On est face à des siècles d'omerta, des décennies de silence. Il y a urgence dans la maison", estime Olivier Savignac, qui met aussi en garde contre les amalgames. "Il y a des victimes collatérales et les premières sont les prêtres. (...) J'ai un copain prêtre qui faisait son plein d'essence l'autre jour, il s'est fait traiter de pédophile. C'est pas possible ça", raconte Olivier Savignac, dont le procès de l'agresseur s'est tenu cette semaine : "J'ai eu la chance de me reconstruire (...) maintenant je souhaite en faire profiter d'autres aussi."