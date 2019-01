publié le 09/01/2019 à 05:31

Ce n'est pas une marée noire, mais c'est une pollution aussi grave car elle va durer des années. Depuis une semaine les habitants des îles Wadden aux Pays-Bas voient s'échouer sur leurs plages des milliers d'écrans télé, de chaussures, de jouets. Un cargo géant, le MSC Zoe, a en effet perdu au large 280 containers dans la nuit du 1er janvier 2019.



Et les objets relâchés par les containers vont s'échouer sur les plages pendant des décennies en plus de représenter une pollution au plastique qui finit dans l'estomac des animaux marins.

Depuis le drame, une centaine de militaires sont mobilisés pour nettoyer : ils ramassent des chaussures, des meubles, des écrans. Ce genre de pollution n'est pas rare : entre 5 et 10.000 conteneurs seraient perdus par les bateaux chaque année. Mais ceux-là vont déverser leurs déchets en plein milieu d'une réserve naturelle et cela va durer longtemps.

Des déchets parfois retrouvés 70 ans après

Exemple : en Bretagne, l'association Ar Viltansou va nettoyer les plages tous les mois près du Conquet. Ses bénévoles retrouvent des objets très anciens : récemment, une fiole datant de la Seconde guerre mondiale et sans doute utilisée par des soldats allemands avec dedans un anti-poison.



Ils retrouvent régulièrement des emballages de lames de rasoirs d'un model des années 70 et puis il y a l'énigme des téléphones Garfield : tous les mois, depuis plus de 30 ans, s'échouent sur les plages bretonnes de gros téléphones jaunes en forme du chat Garfield. Certains sont en morceaux, d'autres encore intacts. L'association enquête, le container a sans doute été perdu au début des années 80, et les chats sont toujours là.



Cela dépend des types de plastique, mais ces objets peuvent mettre entre 100 et 1.000 ans pour disparaître dans la nature.