publié le 09/06/2020 à 16:22

Une semaine après la catastrophe écologique de Norilsk, les autorités russes tentent d'endiguer la marée "rouge" et cherchent des responsables. Ce sont 20.000 litres d'hydrocarbures, soit l'équivalent de 250 wagons-citernes, qui se sont répandus dans les environs de Norilsk.

La fuite provient d'une cuve de diesel d'une centrale thermique du géant Norilsk Nickel, premier producteur mondial de nickel et de palladium. Selon les premiers éléments communiqués, les fondations de la cuve, fragilisées par la fonte du pergélisol, se sont affaissées entraînant la cuve et son contenu dans la rivière.

La ville de Norilsk, 180.000 habitants, principalement mono-industrielle a même hérité du surnom de "ville la plus polluée de Russie". Elle est située à 300 km du cercle polaire arctique, occasionnant certaines des plus froides températures du pays. Elle est donc essentiellement construite sur ce permafrost. Vus du ciel, la rivière et le lac prennent la couleur rouge.

😰 Marée noire dans l'#Arctique russe



20000 tonnes de diesel ont fuité d'un réservoir @NornickelGroup il y a 3 jours et se sont déversés dans la rivière Ambarnaya.



L'état d'urgence a été déclaré et la pollution contenue avec un barrage flottant.



Source: https://t.co/ysgi8GPHfg pic.twitter.com/efFGYADBDA — Mikaa Mered ❄️🧊🔋 (@FranceArctique) June 2, 2020

Une prise en charge tardive

Dans une visioconférence, le président russe Vladimir Poutine a interrogé le patron de NTEK, la filiale de Norilsk Nickel responsable du site, sur la lenteur de réaction. "Pourquoi les agences gouvernementales n'ont elles été mises au courant que deux jours après les faits ? Allons-nous apprendre les situations d'urgence sur les réseaux sociaux ?" assène le président russe. Trois enquêtes criminelles ont été ouvertes et un employé de la centrale a été placé en détention provisoire pour un mois, selon une information du Monde.

Malgré la mise en place d'un barrage flottant, la majorité des composants toxiques se sont déjà dissous (benzène, xylène) dans l'eau du fleuve et ne pourront pas être collectés, selon un porte-parole de WWF.Le danger est surtout pour le lac Piassino, qui fait office de véritable réservoir naturel, essentiel pour les écosystèmes alentours.

"Derrière les barrages flottants, nous voyons une grande concentration de produits pétroliers", a déclaré la vice-ministre de l'Ecologie de la région de Krasnoïarsk, Ioulia Goumeniouk, citée par l'agence de presse Interfax.

Les barrages inefficaces

"C'est à dire que les barrages, selon notre évaluation, sont soit une mesure inefficace pour empêcher la pollution de l'eau, soit ont été installés trop tard et après le passage de l'essentiel de la nappe", a-t-elle ajouté.

Le patron et actionnaire majoritaire de Norilsk Nickel, le milliardaire Vladimir Potanine, a promis la semaine dernière que son groupe prendrait en charge l'intégralité du coût des opérations de dépollution, qu'il a estimé à 10 milliards de roubles (128 millions d'euros).

La fonte du pergélisol, un danger global

Le géant minier Norilsk Nickel déclare que la fonte du permafrost a provoqué l'endommagement de la centrale thermique. Il pointe notamment l'augmentation des températures dans la région liés au réchauffement climatique.



La fonte du pergélisol est considérée par les experts comme une "bombe à retardement". Les sols renferment deux fois plus de carbone que l'atmosphère terrestre, ils sont aussi très riches en méthane et en CO2, responsables des gaz à effet de serre.



La région n'avait pas connu une catastrophe naturelle de cette ampleur depuis 20 ans. Selon Greenpeace Russie, la nature va mettre des dizaines d'années à récupérer.



L'autre danger, non négligeable, serait une marée noire sous la glace. L'intervention et le nettoyage serait un défi énorme. Le froid extrême, la neige, la faible luminosité, le brouillard, autant de paramètres qui rendraient l'intervention dangereuse. Le trafic maritime est en nette augmentation dans la région et la probabilité d'une catastrophe naturelle augmente en même temps que la température s'accroît.