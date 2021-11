Pascal Praud sur les fermetures de classes : "On marche parfois sur la tête"

6.000 classes étaient fermées mardi 23 novembre à cause de cas de coronavirus, c'est 50% de plus qu'en fin de semaine dernière. Le taux d'incidence des enfants de 6-10 ans a également été multiplié par 2,5 en une semaine, avec 340 cas pour 100.000 habitants, la moyenne nationale pour les adultes étant à 191.

Carine, qui a une petite fille de 4 ans en maternelle, se dit "révoltée" après que l'école a pris "des mesures d'isolement pour les enfants cas contact d'un enfant qui a été testé positif et qui a mangé à la cantine". L'école a considéré que "tous les enfants qui avaient mangé à la cantine le même jour étaient cas contact", explique-t-elle dans Les Auditeurs ont la parole ce mercredi 24 novembre.

"C'est extravagant et si on émet une parole différente, on passe parfois pour quasiment un assassin", a réagi Pascal Praud. "Ces témoignages montrent le climat qui peut durer c'est ça qui est très compliqué, a-t-il ajouté. "Ce qui est absolument fascinant" pour l'animateur c'est qu'on ferme les classes et qu'on laisse les enfants chez leurs grands parents souvent, qui eux "sont à risque", "on marche parfois sur la tête".