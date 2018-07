Pascal Praud : "Et un jour férié pour la connerie, c'est possible ?"

publié le 24/02/2017 à 11:11

"Vous pensez que les juifs de France seront heureux d'apprendre qu'ils célébreront Kippour le lundi de Pentecôte, et que le lundi de Pâques sera la fête de l'Aïd el-Kébir ?", interroge Pascal Praud, qui dit "résumer les intentions de Terra Nova".



"Les jours fériés ne se décrètent pas. Les six fêtes chrétiennes annuelles, du lundi de Pâques jusqu'à Noël, sont le fruit de 2.000 ans de christianisme. Une tradition séculaire, religieuse, culturelle", note le journaliste. "Et puis un jour férié pour les juifs et les musulmans. Mais quid des agnostiques, des athées, des déistes, les libres-penseurs ? Et les laïcards, qui vénèrent la République ?", demande-t-il.

"Et les bouddhistes, qui célèbrent Richard Gere ? Et les hindous du XVIIIe arrondissement de Paris ? Et les Chinois du XIIIe ? Et les religions polythéistes ?", interroge Pascal Praud, qui estime que "tous ont droit à leur jour férié".

"Si vous voulez aller par là, est-ce qu'il pourrait exister un jour férie pour la connerie ?", lance-t-il sur un ton provocateur en guise de conclusion.