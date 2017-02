et Loïc Farge

publié le 23/02/2017 à 11:32

Petits candidats et temps de parole sont au menu du billet du jour de Pascal Praud. "Cela n'a pas de sens de donner à Jacques Cheminade - dont le parti politique Solidarité et Progrès n'a aucun élu, n'a aucun parlementaire, ne représente rien dans l'électorat, un homme qui croit à l'existence des martiens et qui a fait 0,25% des voix à la dernière élection présidentielle -, le même temps de parole qu'à Marine Le Pen, François Fillon ou Emmanuel Macron", tempête Pascal Praud.



"Le raisonnement que je fais pour Cheminade tient aussi pour Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) ou Philippe Poutou (Nouveau Parti Anticapitaliste), deux candidats trotskystes - ce qui est déjà une anomalie française - qui n'ont pas dépassé 2% des vois à eux deux en 2012", poursuit le journaliste.

"L'égalité de façade a une perversion : l'égalitarisme de fait", analyse-t-il. "Il ne s'agit pas d'interdire quiconque de s'exprimer, mais de doser les interventions en fonction de ce que les uns et les autres représentent", conclut-il.