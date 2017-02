et Loïc Farge

publié le 22/02/2017 à 10:54

"55 milliards d'euros de dividendes redistribués ! J'adore ces chiffres, parce qu'évidemment je ne comprends rien", s'exclame Pascal Praud. "Vous me diriez 300 milliards, je ne comprendrais pas davantage", concède-t-il. "Mais dividende, le mot est magique. Ça sent l'hôtel particulier et la berline allemande, les vacances à Megève", poursuit le journaliste.



"Sauf que je suis actionnaire moi-même du CAC 40 : j'ai cinquante actions de ma banque qui dorment depuis dix ans", raconte Pascal Praud. "J'ai appelé hier le gérant de mon fonds de pension, qui est ma conseillère commerciale, madame Bigotteau. Deux euros vingt par action ! Par ici la monnaie !", lance-t-il.

"Vous l'avez compris : les actionnaires du CAC 40, ce sont les gérants de grands groupes, les fonds de pension, l'État, mais c'est aussi l'actionnariat salarié ou les petits porteurs", analyse-t-il. "Cela pèse en gros 10%, et on ne va pas faire là la complainte façon Mélenchon, 'Rendez l'argent !', mais plutôt saluer les entreprises françaises qui gagnent de l'argent, qui en redistribuent, ce qui n'est jamais une mauvaise chose pour l'économie", conclut-il.