Pascal Praud cible le "pouvoir de nuisance" de Twitter

et Loïc Farge

publié le 21/02/2017 à 11:18

"Twitter, un cinquième pouvoir ? Oui, un pouvoir de nuisance", lance Pascal Praud. "Pouvoir de harceler, de mentir, de calomnier. Les internautes chassent en meute, ils désignent un homme ou une femme à abattre, et ils bastonnent jour et nuit", poursuit-il.



"Ils ne sont rien, ils ne représentent rien (quelques centaines, quelques milliers), mais ils exercent ce pouvoir de nuisance, comme une goutte de poison contamine une bouteille d'eau minérale", analyse le journaliste. "Et les médias, otages ou complices, amplifient le message", déplore-t-il.

Pascal Praud prend l'exemple d'Alain Jakubowicz, président de la Licra, "accusé depuis quelques jours de racisme avec une violence et une malhonnêteté inouïes". Il poursuit : "Jakubowicz, avocat des parties civiles dans le procès Papon, est contraint de se justifier d'accusations immondes".



"Twitter est anonyme, Twitter est effrayant, Twitter infecte la société : comment échapper à l'influence des réseaux sociaux ? C'est la question majeure qui est posée aujourd'hui aux journalistes", conclut-il.