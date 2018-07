publié le 27/03/2017 à 14:52

Pascal Arlot restaure des meubles anciens et crée pour des décorateurs des sculptures contemporaines. Depuis plus de trente ans, il réalise son rêve d'enfant. "Je vis à côté de mon atelier, et je ne pouvais pas l'imaginer autrement, cela fait partie de moi", confie-t-il. Il confie qu'il travaillait déjà le bois vers l'âge de 10 ans. "Je mettais en forme des boîtes de fromage en bois : je les découpais pour en faire des objets, comme des maisons, des bateaux ou des moulins à vent", raconte celui qui a commencé en apprentissage chez un sculpteur qui ne travaillait que le bois.



En 2002, une reproduction d'une statut de la Vierge à l'enfant datant du XIIIe siècle lui vaut d'être classé "meilleurs ouvriers de France". Pour cela, il a utilisé "un vieux bois qui avait à peu près deux siècles, avec une belle couleur". Un "grand moment de joie" au terme de près de 300 heures de travail. Il utilise plus de 150 outils, des gouges différentes, pour sculpter ses bois. "Tous les bois sont très agréables à travailler, même si certains sont plus ou moins faciles", concède notre artisan.

Un sculpture sur bois de Pascal Arlot Crédit : RTL / Armelle Lévy

Ce qu'il aime le plus dans son métier, c'est de mettre en forme le bois. "Lui donner une vie, en fait", résume-t-il. Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, qui se dérouleront le week-end prochain dans toute la France, vous pourrez découvrir au Bastille Design Center, à Paris, les créations de sept Meilleurs Ouvriers de France, dont une très belle sculpture de Pascal Arlot, réalisée en binôme avec un apprenti.