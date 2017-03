publié le 06/03/2017 à 11:19

Christine Sahuet a fait des études de droit et de secrétariat, avant de bifurquer. Elle a créé, il y a trente-deux ans avec son époux, son entreprise du bâtiment. Installés dans l'Aveyron, ils répondent ensemble aux appels d'offres des mairies, des HLM, des architectes et des particuliers. De grands chantiers qui peuvent durer un an. "Ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attend au niveau féminin, mais c'est tout ce qui concerne les fenêtres, les vérandas ou les fermetures de bâtiment. Après c'est tout ce qui est imaginable en fer : les rampes, les escaliers. C'est hétéroclite et c'est très vaste", décrit-elle.



Il y a très peu de femmes serrurières ou métallières. Mais Christine encourage toutes celles qui n'oseraient pas à se lancer. "Dans le bâtiment, nous sommes près de 21% de femmes chef d'entreprise. Quand on parle de la parité dans le bâtiment, on n'y est pas", regrette-t-elle.

"Je pense qu'il ne faut pas que les filles se donnent de barrières. Quand on a envie, il faut y aller, il ne faut pas se poser de question. On peut être couvreur, charpentier ou maçon. Fille ou garçon, il n'y a pas de problème à ce niveau-là", poursuit-elle. Elle ajoute : "Je n'ai jamais rencontré de problème lié au fait d'être une fille ou un garçon". Ses salariés ? "Ils sont presque plus bienveillants avec moi peut-être".



Ils sont actuellement cinq dans l'entreprise. Pour être serrurier ou métallier, il faut plusieurs qualités : "rigoureux, imaginatif, novateur aussi : il faut s'intéresser à toutes les nouvelles technologies et techniques de construction, sans oublier les normes". Mais pas de doute : pour Christine Sahuet, les métiers du bâtiment, sont des métiers d'avenir. Aujourd'hui, elle ne regrette pas son choix.

Bientôt la Semaine de l'Artisanat

Du 10 au 17 mars, ce sera la Semaine nationale de l'Artisanat. Dans toute la France, vous pourrez participer à des opérations portes-ouvertes, des visites d’entreprises, des démonstrations et des débats. Suivez cet événement sur les réseaux sociaux avec le hashtag #choisirlartisanat.