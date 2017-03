"Comme des Papas" produit des petits pots pour bébé gastronomiques

publié le 13/03/2017 à 12:36

Cela fait deux ans qu'Arthur et ses deux associés ont sorti de leur cuisine leur premier petit pot pour bébé. Les saveurs varient au gré des saisons, pour s'adapter aux fruits et légumes du marché. "L'idée c'est d'apporter de la gastronomie dans les petits pots pour bébé : 100% bio et avec seulement des fruits et des légumes de saison", explique-t-il. Risotto de poireaux et émincé de poulet, Mousseline de chou-fleur et filet de truite, carottes et pointe de curry, Douceur de pommes et agrumes : ces petits pots destinés aux 6-24 mois sont tous fait-maison. Ils ne sont pas stérilisés (comme les petits pots industriels) mais juste pasteurisés.



Les trois amis se sont rencontrés à l'École de Savignac, en Dordogne, qui forme les futurs cadres des hôtels et restaurants de luxe. "La vraie première étincelle de Comme des Papas a été une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank, qui nous a permis de récolter 8.000 euros. Ce n'est pas grand-chose quand on monte un projet comme le nôtre, mais c'est une centaine de premiers clients, de gens qui sont convaincus et qui nous soutiennent pour avancer dans cette belle aventure", se félicite Arthur.

Des produits pour bébé de la gamme "Comme des Papas" Crédit : Comme des Papas

La petite entreprise ne connaît pas la crise. Ils sont sept à y travailler... pour l'instant. La prochaine étape est de "recruter cinq personnes rapidement la prochaine année, et pourquoi pas une dizaine les deux suivantes".

La petite histoire, c'est que les trois associés ne sont pas encore papas. "On travaille fortement à se former au mieux pour être des bons papas. En tout cas au niveau alimentaire, je pense qu'on est pas mal", assure Arthur. Leurs petits pots sont vendus dans des épiceries bio et sur leur site Internet à 3 euros (frais de port inclus).