Patrick, maître artisan menuisier : "Le sur-mesure, c'est le mot magique"

publié le 20/03/2017 à 11:54

Patrick Czaplinski et son épouse Annie ont transformé, il y a trente-trois ans, une ancienne ferme en atelier de menuiserie. Des meubles aux placards, ils ont une spécialité : le sur-mesure. "C'est le mot magique. C'est agréable : on mesure, on fabrique puis on pose chez le client", avoue-t-il, tout en affirmant qu'il est aussi "agréable de voir des clients satisfaits, cela ne revient pas plus cher et cela dure dans le temps". Patrick apprécie en réalité la diversité de son métier. Pour ses différentes réalisations, il utilise toute sortes de bois (chêne, sapin, hêtre), français mais aussi exotiques.



L'envie de devenir menuisier était pour lui comme une évidence. "Depuis que je suis petit, mes parents me disent que j'ai toujours émis ce souhait. Je suis rentré en lycée professionnel à Argenteuil, j'ai obtenu un CAP. Après, j'ai eu la chance de tomber dans des entreprises dirigées par des patrons passionnés", raconte-t-il.

Patrick Czaplinski, qui est un grand fidèle de RTL, lui aussi sait transmettre sa passion. Avec son épouse, ils emploient deux compagnons-menuisiers et prennent régulièrement des stagiaires du lycée professionnel Le Corbusier à Cormeilles-en-Parisis, pour un mois complet.