publié le 13/10/2018 à 08:12

Si vous êtes à Paris ce samedi 13 octobre et que l'envie vous prend de vous balader dans les rues la nuit tombée, ne vous étonnez pas de voir les monuments de la ville dans la pénombre. En effet, pour la 10e année consécutive, la ville de Paris s’associe à l’événement national Jour de la nuit, organisé par l’association Agir pour l’environnement. Objectif : sensibiliser les habitants à la pollution lumineuse, qui a notamment un impact sur le climat et sur la biodiversité.



Ainsi ce samedi soir, 214 sites et monuments de la capitale ne seront pas éclairés comme ils le sont d'ordinaire. Outre les mairies, les églises ou encore les ponts, des lieux emblématiques de la ville resteront exceptionnellement éteints toute la nuit, comme l’Hôtel de Ville, les Invalides, les Champs-Élysées, l’Arc de Triomphe, le Petit Palais, l’opéra Garnier et le canal de l’Ourcq.

La Tour Eiffel fait figure d'exception puisqu'elle accueille des visiteurs jusqu'à 1 heure du matin. Le XVIIIe arrondissement, où se déroule la Fête des Vendanges, restera lui aussi allumé pour assurer la sécurité du public.