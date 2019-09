publié le 14/09/2019 à 10:53

Après une journée de grève très suivie chez les salariés de la RATP, le métro et le tramway seront ouverts toute la nuit du samedi 14 au dimanche 15 septembre sur une partie de ses lignes. Ce sera le cas désormais un samedi par mois jusqu'en mars, a décidé Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France.

Les lignes de métro concernées sont la 1, 2, 5, 6, 9 et 14. Il y en aura un toutes les dix minutes. Pour les tramways, seront en service le T2, T3A, T3B, qui passeront toutes les vingt minutes. En revanche, les grandes stations telles que République, Montparnasse ou Concorde resteront fermées pour faciliter la surveillance. Il faudra se rabattre sur les stations voisines.

Pour profiter du service, il faut être muni d'un pass Navigo ou d'un titre de transport classique disponible aux automates, aux guichets et sur smartphone.

Carte des transports RATP en service la nuit prochaine Crédit : RATP

L'opération coûte 600.000 euros par nuit. Elle nécessite de "réorganiser notre organisation du service des chantiers et le nettoyage" et de "mobiliser du personnel à des horaires qui ne fonctionnement pas normalement", indique Philippe Martin, en charge de la circulation et de la maintenance. 700 agents volontaires ont accepté de faire fonctionner les lignes sans interruption. Ils bénéficieront d'une journée de repos et toucheront une prime de 125 euros.

La RATP sera vigilante aux appréciations des riverains qui n'apprécieront pas forcément la passage des métros aériens sous leurs fenêtres à 4h du matin. Les prochaines nuits concernées seront le 19 octobre, le 9 novembre, le 18 janvier, le 15 février et le 14 mars.