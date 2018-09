VIDÉO - "Pas pipi dans Paris" : un clip de la mairie raillé par les internautes

publié le 15/09/2018 à 00:45

Rats, détritus, pollution... Paris, qui s'enorgueillit souvent d'être qualifié de "plus belle ville du monde", est toutefois régulièrement épinglé pour sa saleté. La mairie de la capitale tente tant bien que mal de rectifier le tir, en demandant notamment aux Parisiens de mieux se tenir dans les rues de la ville.



C'est en ce sens qu'a été publiée, jeudi 13 septembre sur la plateforme YouTube, une vidéo exhortant les habitants à ne pas uriner sur le premier poteau venu. Un clip un brin burlesque qui a aussitôt suscité la moquerie des internautes. Car pendant près de 4 minutes, la YouTubeuse Swann Périssé, affublée d'une robe faite de papier-toilette jaune, chante à travers... des lunettes de toilette.

Mais il n'y a pas que la situation qui a désarçonné les internautes. Ces derniers n'ont en effet pas manqué de railler les paroles. "Je sors dehors et je respire la brise. C’est là qu’alors, je suis surprise car aujourd’hui, dans Paris faites du bruit. C’est vrai oui ça ne sent pas le pipi. Je dis merci, un grand et sincère et merci à ceux qui ne font pas pipi dans Paris", chantonne notamment l'humoriste.

"La honte totale"

"Malaise niveau 1000000000000000 avec ce clip de la mairie de Paris Pas de pipi dans Paris. La honte totale", raille ainsi un tweet repéré sur BFMTV. "On pense qu'on a touché le fond, mais on peut toujours faire mieux dans le pire", abonde un autre. Même Isabelle Balkany, 1re adjointe au maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), s'est fendu d'un tweet acide : "Oh, Paris, Ville des Lumières, ta descente aux enfers se poursuit... La Municipalité de Paris au sommet de son Art de la Communication avec son clip".

Oh, Paris, Ville des Lumières, ta descente aux enfers se poursuit... La Municipalité de #Paris au sommet de son Art de la Communication avec son clip : "Pas pipi dans Paris..." #pipidansparis #pipiparis #VilledeParis https://t.co/GS8Yvr7XHX — Isabelle Balkany (@ibalkany) 14 septembre 2018

D'autres se demandent combien a pu coûter une telle campagne de sensibilisation. "Checknews", le service de Fact checking du journal Libération a interrogé la mairie de Paris. L'Hôtel de ville assure avoir déboursé 6.500 euros au total, un coût "exceptionnellement bas pour un dispositif de communication", assure-t-on.