publié le 28/09/2018 à 03:13

L'agression est d'une violence inouïe. Un adolescent de quinze ans est entre la vie et la mort après avoir été agressé au marteau alors qu'il attendait le RER à Brunoy (Essonne) mercredi 26 septembre, rapporte Le Parisien. Il est 13 heures ce jour-là lorsque Zakarian, lycéen de la ville, se trouve sur le quai de la gare.



Il est alors encerclé par six jeunes, dont un l'agresse à l'aide d'un marteau. L'adolescent reçoit un coup sur la tête, qui le fait tomber au sol, et est ensuite roué de coups de pied. Ses agresseurs prennent la fuite avec sa sacoche, dans laquelle se trouvent trente euros. Lorsque les secours arrivent sur place, le lycéen saigne abondamment de la tête mais est conscient. Il tombe dans le coma lors de son transfert vers l'hôpital, précise Le Parisien. Son pronostic vital est engagé.

"C'est une agression d'une rare violence, ils ne lui ont laissé aucune chance", confie au quotidien Olivier Clodong, maire de Yerres. L'enquête a été confiée à la brigade des réseaux franciliens, qui devrait analyser les différents systèmes de vidéosurveillance. Une source proche du dossier a confié au Parisien qu'une personne "a été interpellée alors qu'elle se trouvait dans un kebab faisant face à la gare". Règlement de compte ou vol ? L'enquête devra déterminer les raisons de cette agression.