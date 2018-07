publié le 27/09/2016 à 12:28

La décision devait être votée ce mardi 27 septembre au Conseil municipal de Paris. Un vote hautement symbolique. Dans le chic XVIème arrondissement, sur un terrain de 780 mètres carrés qui appartenait à Rifaat el-Assad, on va construire d’ici trois ans vingt-neuf logements HLM et une crèche. Ce "bien mal acquis, obtenu avec de l’argent volé au peuple syrien par l’un des pires régimes au monde, va servir à l’intérêt général", annonce l'adjoint à la maire de Paris, Ian Brossat.



"Rifaat el-Assad était de fait lié à un système dictatorial, qui est à l'origine d'une répression terrible. Nous sommes très heureux qu'un terrain qui a appartenu à un propriétaire comme celui-là puisse nous permettre de rendre service à des familles modestes en difficulté", se félicite-t-il. "Le XVIème arrondissement est l'un de ceux qui comptent le moins de logements sociaux. C'est d'une certaine manière une double joie pour nous : la joie de faire du logement social et à cet emplacement-là dans un terrain qui a appartenu à ce propriétaire-là", ajoute Ian Brossat.

Trois ans de procédure d'expropriation

Il a fallu trois ans de procédure d'expropriation pour récupérer cette friche qui vaut de l’or, mais qui était livrée aux rats. La mairie de Paris a dû indemniser Rifaat el-Assad et lui verser 9,5 millions d’euros. L'oncle de Bachar el-Assad a-t-il donc reçu de l’argent pour préjudice ? Non. Les 9,5 million ont été bloqués par la justice française qui enquête sur son très impressionnant patrimoine évalué à 90 millions d’euros, selon les douanes françaises (un château et un haras dans le Val-d'Oise, deux hôtels particuliers - dont un avenue Foch, de plus de 3.000 mètres carrés - et des logements à Lyon). Rifaat el-Assad, 79 ans, a tenté de liquider certains biens. Il est aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Il n'a le droit de quitter la France que pour se rendre à Londres pour des soins médicaux.



Cet oncle ne figure sur la liste des proches de Bachar el-Assad sous sanctions internationales. Rifaat el-Assad était le frère du président Hafez el-Assad. Il a été vice-président du régime pendant treize ans. Mais en 1998, il s’est fâché avec son frère. Il est parti en exil... doré, puisqu'il a quitté Damas avec une cagnotte de 300 millions de dollars. "Un don du futur roi d’Arabie Saoudite", s’est défendu Rifaat el-Assad devant les juges.

Ce n’est qu’en 2013, après deux ans de massacre en Syrie, seulement quand Assad est devenu infréquentable, que la justice française et la maire de Paris se sont intéressés à Rifaat el-Assad en France. L’avocat des droits de l’homme William Bourdon veut maintenant que la justice le poursuivre sur sa responsabilité dans la répression quand il était au pouvoir. Jusqu'alors, depuis dix-huit ans, l’oncle de Bachar el-Assad coulait des jours tranquilles à Paris.