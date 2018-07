publié le 18/07/2018 à 12:36

La tour Eiffel ne sera plus jamais tout à fait comme avant. Les travaux ont été lancés en septembre 2017 pour ériger un mur de protection en verre tout autour du monument historique de Paris. Déjà bien avancé, le chantier aurait dû être près pour le week-end dernier et le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet.



Le Parisien note que les travaux ont ainsi pris un peu de retard mais révèle qu'ils seront terminés durant l'été. "Toute la partie métallique est achevée, les dernières parois de verre le seront cet été", ont déclaré les responsables techniques de la société d'exploitation à nos confrères.

Ce mur est fait d'un verre pare-balle d'une épaisseur de 6,5 centimètres, selon un communiqué du bâtiment, destiné à protéger le site, particulièrement sensible puisqu'il accueille beaucoup de personnes, notamment de nombreux touristes.



Hauts de 3 mètres et larges de 2,20 mètres, les 450 modules se divisent en deux mûrs qui encadrent la Dame de fer sur deux côtés, l'un le long du quai Branly et l'autre le long de l'avenue Gustave Eiffel. 420 plots contre les voitures-béliers sont également installés.

Le coût du projet, selon les services communication de la Tour Eiffel, s'élèverait à 35 millions d'euros. Il comprend également l'élargissement du site aux jardins latéraux afin "d'offrir aux visiteurs une découverte du monument plus harmonieuse", se félicite le communiqué.