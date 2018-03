Paris : la tour Eiffel fermée à cause de la neige

et AFP

publié le 18/03/2018 à 12:39

Fermée toute la matinée de ce dimanche 18 mars, la tour Eiffel devrait rouvrir en début d'après-midi, a indiqué sa société d'exploitation. Le monument parisien a été interdit d'accès au public en raison des chutes de neige et du froid.



"En raison de la neige et des températures négatives de la nuit, l'ouverture de la tour Eiffel est retardée", est-il indiqué sur son site internet et son compte twitter, photo des accès enneigés à l'appui.

Dimanche 18 mars, en raison de la neige et des températures négatives de la nuit, l'ouverture de la tour Eiffel est retardée. Ouverture prévue en début d'après-midi. Restez informés sur nos fils Twitter, Facebook, et sur notre site internet. https://t.co/YSYNvwqS5t#TourEiffel pic.twitter.com/8r6JbW2qu1 — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 18 mars 2018

Le monument, qui a reçu en 2017 plus de six millions de visiteurs, avait été fermé aux visiteurs en février à plusieurs reprises, en raison du verglas qui avait rendu plateformes et escaliers impraticables.

De faibles précipitations neigeuses étaient annoncées dimanche matin sur le Nord-Est, et devraient s'étendre jusqu'en région parisienne, selon les prévisions actualisées de Météo-France.