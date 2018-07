publié le 26/07/2016 à 07:14

La rue Saint-Séverin n'est peut-être pas la rue la plus connue de Paris mais elle n'en a pas moins une histoire extrêmement intéressante, en ayant eu un rôle important dans la cartographie de Paris par les Romains. Située dans le quartier latin, sur la rive gauche et courant sur les Ve et le VIe arrondissements, elle a servi de limite à la ville. "On est ici à l'épicentre des origines de la ville", explique Lorànt Deutsch.



"Les Romains, quand il vont conquérir la Gaule au premier siècle avant notre ère, vont s'installer sur la montagne Saint-Geneviève, sur la rive gauche, en hauteur pour s'éloigner du fleuve. Ils craignent déjà les crues, eux aussi, et la rue Saint-Séverin sera la limite de la ville", détaille le comédien féru d'histoire. Rien ne pouvait alors être construit au-delà de cette rue. Un moine viendra mourir ici et donnera son nom à la rue, ainsi qu'à l'église du même nom.