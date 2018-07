Paris : la ligne 1 du métro bloquée, les usagers évacués par les voies

publié le 31/07/2018 à 23:54

Les usagers de la ligne 1 du métro parisien ont vécu un véritable calvaire un peu après 20h ce mardi 31 juillet. Cette ligne totalement automatisée est tombée en panne et pendant plus d'une heure, les passagers sont restés enfermés dans les rames.



Un "problème technique" est la source de cette mauvaise soirée pour les usagers. Un train est resté bloqué entre les arrêts Saint-Paul et Bastille, bloquant à son tour le reste des rames. En plus de la longue attente, les personnes bloquées ont rapidement dû subir une montée de température avec la chaleur et la coupure de la climatisation.

Après plus d'une heure d'attente, exaspérés par la chaleur et les messages incessant et répétitifs de la RATP, les passagers ont pu sortir par les voies. Ce qui a donné de nombreuses images impressionnantes et peu banales sur les réseaux sociaux.

la @Ligne1_RATP ce soir ... après 1h17 bloqué dans une rame. évacuation sur les voies pic.twitter.com/ass0sxL6WH — Laurent Marsick (@lmarsick) 31 juillet 2018

Des enfants, en pleurs, que les parents sont obligés d’évacuer par les voies, sans aucune aide des agents de la RATP @Ligne1_RATP 1h30 que ça dure et il fait, sans mentir, 60 degrés dans la rame et le tunnel. pic.twitter.com/HT0hn1lxA6 — AnonymousAG © (@AnonymousAG) 31 juillet 2018

Apres 1h15 bloqué dans le métro , finir à pied sur les voies et être accueilli par des agents @Ligne1_RATP qui vous disent « allez y defoncez la ratp sur internet y’a que ça qui les fait bouger »... ¿¿ — Laurent Marsick (@lmarsick) 31 juillet 2018

Dès 21h30, des bus de remplacements ont été instaurés entre les stations Nation et Château de Vincennes pour compenser. À 22h30, la RATP a annoncé que toutes les rames de métro bloquées en pleine voie avaient pu être évacuées.

A 22h30 fin de l'évacuation de toutes les rames sous tunnel #RATP #ligne1 — Ligne 1 RATP (@Ligne1_RATP) 31 juillet 2018