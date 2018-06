publié le 18/06/2018 à 13:08

L'annonce sur les panneaux d'affichage a surpris plus d'un voyageur ce lundi 18 juin à la mi-journée. Si le trafic a été perturbé, puis interrompu, entre Charles de Gaulle/Étoile et Nation sur la ligne A du RER c'était en raison, non pas d'un problème technique ou d'un accident voyageur, mais d'une... naissance. Une femme a accouché dans un train au niveau de la station Auber, en plein cœur de Paris.



Sur le compte Twitter de la ligne, la RATP a indiqué que la mère et son bébé ont été pris en charge par les secours et ont été transportés vers la clinique la plus proche.

La RATP a adressé ses félicitations à la Maman et a indiqué que le petit garçon se portait bien. Elle a ensuite précisé qu'elle offrait la gratuité des transports au nouveau-né jusqu'à ses 25 ans.

La nouvelle a beaucoup fait réagir les usagers sur les réseaux sociaux. Certains se sont demandés comment allait s'appeler le bébé, en suggérant Auber.

Avis de naissance ¿¿ pic.twitter.com/S9GcAaIEcl — Laurence De Cock (@laurencedecock1) 18 juin 2018

Toute l'équipe de la ligne A adresse ses sincères félicitations à la maman et souhaite la bienvenue à son petit garçon. La maman et son fils se portent bien. #RERA — RER A (@RER_A) 18 juin 2018