Paris : "Il n'y a plus d'attente à la Tour Eiffel", affirme son directeur sur RTL

Paris : "Il n'y a plus d'attente à la Tour Eiffel", explique Patrick Branco Ruivo

publié le 04/08/2020 à 09:08

Comment se porte la Tour Eiffel ? Le deuxième monument le plus visité de France a rouvert ses portes le 25 juin, dans des conditions particulières, crise sanitaire oblige. "Les visiteurs sont de retour", a affirmé ce mardi sur RTL Patrick Branco Ruivo, directeur général de la société d’exploitation de la Tour Eiffel.

"Par rapport à nos prévisions on est même au-dessus", a-t-il ajouté. Les visiteurs "ont juste à porter un masque et profiter de la vue", précise Patrick Branco Ruivo, qui explique que la réouverture a mis du temps à se mettre en place. Il y a eu "un énorme travail pour préparer la réouverture. Ça a été un gros défi que tout le monde a relevé".

"Aujourd'hui on va avoir 11.000, 12.000 visiteurs (par jour, ndlr), alors que d'habitude nous en accueillons 23.000 l'été", poursuit-il. Désertée de fait par les touristes, la Tour Eiffel profite désormais en majorité aux Français. "Avant le Covid, on avait 80% d'étranger, aujourd'hui nous avons 72% de Français et 28% d'étrangers", détaille l'exploitant.

Les Français ont "l'impression d'avoir un peu la Tour Eiffel pour eux en ce moment. On nous reproche souvent les queues à la Tour Eiffel. Aujourd'hui vous n'avez plus de queue. Il n'y a plus d'attente à la Tour Eiffel", affirme-t-il.

Pas d'augmentation des tarifs

Financièrement, la Tour Eiffel ne fait pas exception à la crise économique. "Notre capacité d'accueil a été très sensiblement diminuée, quasiment de moitié. On ne s'y retrouve pas vraiment financièrement mais on se dit qu'on a un très mauvais moment à passer", conclut Patrick Branco Ruivo, qui précise que les tarifs ne vont pas augmenter pour autant.