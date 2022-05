Parent-enfant : Une cohabitation difficile

Jane a aidé financièrement son fils de 33 ans pour qu'il puisse réaliser son rêve professionnel. En participant à ce projet, Jane s'est endettée et doit louer sa maison régulièrement pour arrondir ses fins de mois. Elle vient donc chez son fils vivre pendant les périodes de locations. Mais la cohabitation devient de plus en plus difficile entre mère et fille.

Philippe est intervenu dans l'émission avant de partir en Pologne pour aider des familles ukrainiennes. Il avait besoin d'un véhicule. De retour de son périple, il revient sur son expérience marquée par les rencontres.

Elise s'inquiète pour son petit-fils. A 16 ans, il ne veut plus aller à l'école. Il a pris des cours par correspondance puis a décroché à l'automne. Il ne quitte plus sa chambre. Le seul moment où il sort de sa chambre, c'est pour voir ses copains. Il semble suivre le parcours de son père, un peu marginal.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



