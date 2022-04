Le poids des liens familiaux

Sophie a un grand frère de 32 ans. Alors qu'ils ont toujours été très soudés face à leurs parents autoritaires leur relation s'est totalement dégradée. Depuis plusieurs années, le frère de Sophie a commis des délits auprès d'amis et de membres de la famille. Sophie a préféré rompre avec son frère, mais ce dernier tente par tous les moyens de la recontacter.

Sylvaine a eu une vie très remplie et a toujours fait ce qu'elle a voulu. A désormais 75 ans, elle est plus posée et moins entourée. Elle a donc beaucoup plus de temps pour repenser à son enfance, qu'elle a cherché à fuir.

Justine est amoureuse depuis 30 ans d'un homme faisant partie de son groupe d'amis. Ils se sont connus lorsqu'elle avait 18 ans. Même s'ils se voient régulièrement, cet homme ne semble pas être être réceptif au désir de Justine.

Jean-Michel est non-voyant. L'été dernier, sa chienne labrador de 8 ans est décédée d'un cancer des vertèbres. Bien qu'elle n'ait pas été chienne-guide, elle aidait énormément Jean-Michel dans son quotidien.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Références citées :

- Vaincre la dépendance affective de Sylvie Tenenbaum aux éditions Albin Michel- Fédération Française des Associations de Chiens guides d'aveugles :

01 44 64 89 89

