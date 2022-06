Bac 2022 : 5 conseils pour réussir votre Grand oral

Pour la première fois depuis deux ans, le baccalauréat se déroule plus "normalement" en 2022. Après deux ans perturbés par la pandémie, c'est notamment la première fois cette année que les épreuves écrites de spécialité se déroulent depuis la réforme du bac. Cette fois, le contrôle continu compte à 40% de la note finale et 60% pour le contrôle terminal.

Dans ce contrôle final, on retrouve une épreuve encore récente et qui peut faire peur aux élèves de Terminale : le Grand oral. Celui-ci compte pour 10% de la note finale en voie générale et 14% en voie technologique. L'épreuve du Grand oral aura lieu entre le lundi 20 juin et le vendredi 1er juillet. Elle dure 20 minutes, plus 20 minutes de préparation et elle est notée sur 20 points.

Le Grand oral "se déroule en trois temps : un premier temps où vous êtes debout devant le jury (sauf cas particulier) et deux autres temps d’échange, assis ou debout selon votre choix", précise l'Éducation nationale. Voici comment bien vous préparer pour mettre toutes les chances de votre côté le jour J.

1. S'entraîner

L'une des clés de la réussite pour cette épreuve est l'entraînement. Une partie de l'épreuve consiste à présenter des questions que vous aurez préparé en cours d’année. Présentez votre exposé à des amis, votre professeur ou des membres de votre entourage novices sur la thématique. Ils pourront spontanément réagir et identifier les points qui pourraient soulever des interrogations.

2. Prenez votre temps

Le jour J, le meilleur moyen de ne pas stresser, vous précipiter et commettre des erreurs est de prendre votre temps, tout en respectant bien sûr la durée de l'épreuve. Entre deux parties de votre exposé ou entre deux idées, faites donc une petite pause pour organiser vos réponses. L'enchaînement de vos explications n’en sera que plus fluide. Gardez en tête que les professeurs ne sont pas là pour vous piéger, mais pour évaluer votre capacité à argumenter et votre maîtrise des connaissances sur le sujet développé.

3. Adoptez une attitude positive

Même si le contexte peut être déroutant, adoptez une attitude positive vous aidera à prendre confiance et à convaincre le jury. Il est important tout au long de votre épreuve de regarder le jury en même temps que vous lui parlez. Évitez donc de fixer constamment vos pieds ou le plafond. Le contact visuel avec les professeurs vous permettra de créer du lien avec eux et de voir leurs expressions. Et c’est également une marque de respect. Un sourire fera toujours le meilleur des effets.

4. N'en faites pas trop

Une partie du Grand oral se déroule debout mais ce n’est pas une démonstration théâtrale. Inutile d’essayer d’occuper l’espace, ou au contraire de faire la statue. Gardez vos pieds bien ancrés dans le sol, légèrement écartés pour rester bien stable et éviter de vous dandiner. Dégager vos épaules légèrement vers l’arrière pour ne pas vous recroqueviller. En langage corporel, croiser les bras lorsque l’on s’adresse à quelqu’un est un signe de fermeture. Donc au contraire, utilisez vos mains et l’intonation de votre voix pour appuyer certains propos.

5. Maitrisez votre sujet

Cette épreuve est avant tout un dialogue entre vous et le jury. N'hésitez pas au moment de conclure votre exposé, à en profiter pour orienter le jury à travers un exemple, un avis personnel ou une ouverture vers une autre question, de manière à engager la discussion. En parlant de discussion, il est impératif de connaître toutes les définitions des termes que vous allez employer. Ayant vous-même choisi le sujet, vous devez être en mesure de répondre à des questions sur un certain nombre de termes et de notions utilisées.

