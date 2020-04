Parcoursup : dernier délai pour valider ses voeux ce 2 avril à 23h59

publié le 02/04/2020 à 15:11

Édouard Philippe l'a annoncé : le bac 2020 ne pourra pas se dérouler dans des conditions normales. Demain vendredi 3 avril on saura plus précisément à quoi celui-ci ressemblera. Y aura t-il des épreuves ? Si oui combien ? Et quel sera le poids du contrôle continu ? C'est un sujet qui inquiète beaucoup de familles et d'élèves de terminale. En attendant les lycéens ont jusqu'à ce soir avant minuit pour valider leurs vœux sur Parcoursup.

Il faut bien remplir son dossier, car celui-ci est plus décisif que jamais. Particulièrement pour les élèves qui postulent dans des écoles de commerce, d'ingénieur, les Sciences Po de provinces ou certaines formations universitaires sélectives, qui étaient censés organiser un concours en avril ou en mai. Avec le coronavirus tout est bouleversé et il n'y aura pas de concours. Exceptionnellement la sélection se fera cette année sur dossier. Les écoles concernées ont indiqués ces derniers jours sur Parcoursup le nouveau processus de recrutement : les critères ou encore les matières prisent en compte. Ces écoles promettent une étude approfondie des dossiers de manière à ce que personne ne soit défavorisé. Certaines ont même réduit ou annulé leurs frais d'inscription.

Le calendrier Parcoursup reste inchangé

Il faut donc observer cela de très prêt, voir ce qu'il convient de compléter ou d'ajouter au dossier. Si vous avez encore besoin de renseignement, le numéro vert de Parcoursup est joignable jusqu'à 20 heures (0800 400 070). Cependant n'attendez pas la dernière minute pour vous connecter, on sait que l'afflux soudain de personnes sur une plateforme internet, ça la ralenti, c'est donc une source de stress que l'on peut s'éviter.

À 23h59 au plus tard, il faudra avoir confirmé vos vœux, déposé CV et lettres de motivations, complété éventuellement la rubrique activités et centres d'intérêts. Votre lycée a quant à lui rempli la "fiche avenir" avec les notes et avis du conseil de classe. Les première réponses des formations arriveront le 19 mai, le calendrier reste inchangé.