publié le 20/12/2018

Le nouveau Parcoursup arrive aujourd'hui. La plateforme qui permet aux lycéens de faire leurs vœux pour l'orientation a ouvert ce jeudi 20 décembre. Déjà en oeuvre l'an passé, le système a vivement été décrié. Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, a promis une amélioration de ce nouveau Parcoursup.



"Je comprends qu’il puisse y avoir des inquiétudes, mais je leur dis que Parcoursup est un véritable outil de démocratisation, qui permet de rendre l’accès aux études supérieures plus ouvert et plus juste", a-t-elle expliqué au Parisien, mardi 18 décembre.

La plateforme propose plus de 14.000 formations de l'enseignement supérieur : sélectives et non-sélectives, de la classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) à la licence. Toutes les formations ne sont pas encore proposées en ligne comme certaines écoles de commerce, certaines écoles d'ingénieur ou encore Sciences Po. Cependant "d’ici 2020, toutes les formations du 1er cycle de l’enseignement supérieur seront disponibles sur Parcoursup", précise le site.

Un calendrier accéléré

Les choses sérieuses commencent le 22 janvier prochain, avec l'inscription effective des lycéens à la plateforme et la saisie des vœux, qui s'achèvera le 14 mars à minuit. Les Terminales ont ensuite du 15 mars au 3 avril inclus pour confirmer leurs vœux.



Enfin, du 15 mai au 19 juillet 2019, c'est la phase d'admission, les élèves apprennent s'ils sont acceptés ou non dans la formation qu'ils ont choisie.



Cette année, le calendrier a été accéléré pour permettre de ne pas laisser d'élèves sans formation durant l'été. "Lors de la précédente session, il y a eu de la lenteur en août. L’an prochain, la phase principale fermera bien plus tôt, le 19 juillet au lieu du 5 septembre", a annoncé la ministre.

¿¿Le calendrier détaillé #Parcoursup 2019 est disponible ! Cette année la phase d’admission débute plus tôt (le 15 mai) et se termine plus tôt (le 19 juillet) pour vous permettre de trouver une place dans l’enseignement supérieur plus rapidement. ¿¿ https://t.co/nai3JlOOnb pic.twitter.com/KKoyic3oo4 — Parcoursup (@parcoursup_info) 19 décembre 2018

Découvrir les formations pendant les vacances de Noël

L'ouverture de la plateforme ce jeudi 20 décembre permet aux lycéens de se familiariser avec la procédure en ligne et de se renseigner sur l'offre de formation : contenus, examens de dossiers, critères d'admissions... Un site leur est dédié avec les informations sur les différentes filières : terminales2018-2019.fr.



Des conseillers seront disponibles par téléphone pour répondre aux questions des futurs bacheliers à partir du 22 janvier 2019.

Des formations supplémentaires proposées

Cette année, Parcoursup propose plus de 14.000 formations, soit 1.000 de plus qu'en 2018, précise franceinfo. Sont désormais disponibles les institut de formations en soins infirmiers (IFSI) et les établissements de formation en travail social (EFTS).

Établir le choix de ses formations préférées

Une fois les résultats du bac connus, les lycéens pourront, s'ils le souhaitent, choisir leurs formations préférées, les "formations podium". Si le candidat est admis dans l'une d'elle, la réponse sera automatique : le candidat accepte l'admission, comme l'explique Le Monde.