Quelques jours après Pâques, il faut savoir que la foi est un sujet essentiel pour comprendre l’Amérique. Dans le serment d’allégeance au drapeau, prononcé à l’école, ou lors de cérémonies, les Américains disent que leur pays est "One Nation under God", une nation unie sous l’autorité de Dieu.



Les présidents, les sénateurs, les juges, prêtent généralement serment sur la Bible. Ce n’est pas obligatoire, certains le font sur la Constitution ou le Coran mais en grande majorité c’est sur la Bible. De plus, les discours politiques se terminent souvent par "God Bless America", "Que Dieu bénisse l’Amérique".

À la cathédrale nationale à Washington, une statue de George Washington, le premier président américain, a été construite. La foi et la politique sont totalement liées aux États-Unis et on le constate particulièrement dans cette campagne présidentielle qui débute.

La religion est au cœur des débats

Un candidat démocrate met les conservateurs dans l’embarras. Il s’appelle Pete Buttigieg, est maire de la petite ville de South Bend, vétéran de l’Afghanistan, marié à un homme et chrétien pratiquant. Il est épiscopalien, c’est à dire anglican. Depuis un mois, il a bondi dans les sondages de la primaire démocrate et est actuellement 3e, juste derrière l’ancien vice-président Joe Biden, qui déclare officiellement sa candidature ce jeudi 25 avril.



Lundi, il disait à la télévision : "Dieu n’a pas de parti politique". C’est un message direct à la droite américaine car plutôt que d’attaquer Donald Trump, il met les chrétiens conservateurs face à leur morale. Il explique posément, en citant la Bible, en parlant de sa foi, que ce que défend Donald Trump, par exemple sur l’immigration, est incompatible avec les valeurs religieuses.



Marié avec un homme, le candidat démocrate est souvent attaqué sur sa vie personnelle. La semaine dernière lors d’un discours, une personne a hurlé "Sodome et Gommorhe", une référence dans la bible et à son homosexualité. Puis des perturbateurs déguisés en satan et en Christ sur la croix sont venus se mettre en scène lors de l’un de ses déplacements.



Il y a peu, un célèbre pasteur évangélique s’est par ailleurs indigné à l’idée que Buttigieg puisse se vanter d’être un "chrétien homosexuel", car selon lui c’est un péché dont il devrait se "repentir". Ce qui est frappant, c’est qu’on voit bien que le camp conservateur ne sait comment contrer ce candidat chrétien, qui mène campagne en parlant de sa foi, et qui en même temps est homosexuel, il dit même que son homosexualité l’a rapproché de Dieu.