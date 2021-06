publié le 03/06/2021 à 13:35

Une panne géante aux terribles conséquences. Pendant plusieurs heures mercredi 2 juin, les Français n'ont pas pu joindre les services de secours comme les pompiers, le Samu ou encore la police, en raison d'un dysfonctionnement engendré par une simple opération de maintenance chez l'opérateur Orange. Au lendemain de l'incident, "on a l'impression que l'organisation de notre système d'urgence est peut-être un peu dépassée", estime Stéphane Dubreuil, spécialiste des télécoms.

Alors que ces numéros d'urgence reçoive un appel par seconde, "il est très étonnant que ce réseau n'ait pas été redondé, qu'il n'y ait pas eu de procédure de retour en arrière", poursuit-il. Orange fait pourtant partie des dix premiers opérateurs du monde avec, dans ses services, parmi les meilleurs ingénieurs télécoms. Le spécialiste fustige également les trois heures passées à retrouver l'origine de la panne et appelle à la création d'"une infrastructure dédiée". "Il ne faut pas non plus faire de conclusions trop rapides", tempère toutefois celui qui préfère attendre les résultats de l'enquête.

"On a fait des opérations de maintenance en pleine journée, avant un pic d'appels. On ne fait jamais cela, il s'agit d'une erreur qu'aucun opérateur ne fait de nos jours", affirme Stéphane Dubreuil. Renouvelant son "étonnement" à plusieurs reprises, il estime qu'il y a "une vraie réflexion à avoir" pour éviter tout incident de ce type dans le futur.