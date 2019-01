publié le 24/01/2019 à 02:51

Invité d'On refait le monde ce mercredi 23 janvier, Jean-Luc Mano, conseiller en communication de Christian Estrosi a volé au secours du maire de Nice après ses propos jugés sexistes sur Marlène Schiappa.



Le torchon brûle entre le maire de Nice et la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes depuis que Christian Estrosi a tenu, mercredi 23 janvier sur Sud Radio, les propos suivants : "J'ai de la sympathie pour les émissions de divertissement, je les regarde même. J'ai du respect, elles sont là pour nous amusez. Si le journal du hard existait encore, peut-être que Marlène Schiappa irait", a-t-il déclaré.



Au micro de Marco-Olivier Fogiel sur RTL, Jean-Luc Mano est revenu sur les propos de l'élu niçois. "L'accuser de sexisme est ridicule", estime ainsi le communicant, reconnaissant néanmoins qu' "il a dit une connerie". "Cela a été interprété, de manière sexiste, et donc c'est une erreur de l'avoir fait", précise-t-il.

Et le conseiller d'ajouter : "Il a téléphoné à Marlène Schiappa pour (...) s'excuser. Il lui a laissé un message". On ignore si la secrétaire d'État lui a retourné l'appel. Le maire de Nice s'était en tout cas déjà excusé sur Twitter.



.@MarleneSchiappa si vous avez été choquée par mon interrogation je tiens à m’en excuser mais votre participation à une émission de divertissement contribue à décrédibiliser la vie publique. — Christian Estrosi (@cestrosi) 23 janvier 2019

La participation de Marlène Schiappa à l'émission de Cyril Hanouna est régulièrement l'objet de critiques et de dérapages.