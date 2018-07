Ouragan Irma : à Saint-Martin, 63% des foyers ont retrouvé de l'électricité

publié le 26/09/2017 à 23:22

Trois semaines après le passage d'Irma, les choses reviennent petit à petit à la normale à Saint-Martin. Alors que les vols commerciaux vers l'île dévastée par l'ouragan ont repris samedi 23 septembre, la majorité des foyers a retrouvé l'électricité mardi 26 septembre, tandis qu'un peu moins de la moitié est alimentée en eau du robinet "potable", a annoncé la préfecture de l'île. Selon un communiqué, "63% des Saint-Martinois sont de nouveau reliés à l'électricité, soit 10.080 foyers", et 44% ont été réalimentés en eau du robinet, qui est potable, selon l'Agence régionale de santé.



Mais "un nombre important de fuites a été constaté sur le réseau", précise la préfecture, qui a pris un "arrêté de restriction d'eau", afin d'éviter toute surconsommation, interdisant "les usages non indispensables (lavage de voiture, remplissage de piscine...)". Pour les autres foyers encore privés d'eau, treize fontaines publiques en libre service d'eau sanitaire (non potable) sont opérationnelles sur l'île.

L'aéroport fonctionne "normalement"

En matière de télécommunication, "la couverture Orange est rétablie pour 100 % du territoire couvert initialement", indique la préfecture. L'opérateur a précisé qu'il restait "pleinement mobilisé pour continuer d'améliorer la connectivité à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Nous avons pu redémarrer certains commutateurs fixe, toutefois le réseau vers les clients, essentiellement aérien (poteaux), est à reconstruire quasiment complètement".

Sur le plan des transports, "l'aéroport de Grand-Case fonctionne normalement avec des rotations régulières", et "les axes principaux et secondaires de l'île sont totalement dégagés et accessibles". Mais pour permettre aux forces de sécurité et de secours et aux opérateurs (eau, électricité) de continuer à travailler, la préfecture a prolongé par arrêté la restriction de circulation, interdisant "de circuler la nuit entre 21h et 6h" jusqu'au 2 octobre inclus.

Retour au calme après les pillages

En matière de santé, "les cabinets médicaux ont commencé à reprendre leur activité de même que certaines pharmacies et le cabinet dentaire", "les deux dispensaires sont toujours opérationnels", et "la sécurité civile et la Croix-Rouge effectuent également avec des équipes mobiles un recensement des personnes vulnérables dans les quartiers, afin d'identifier leurs besoins".



Enfin, sur le plan sécuritaire, "la situation sur les îles du Nord est calme, la gendarmerie continue ses activités de patrouille sans incident particulier", ajoute la préfecture qui a inauguré de nouveaux locaux, mardi, après la destruction de son bâtiment par l'ouragan. "L'accueil du public n'est cependant pas encore rétabli", précise-t-on.