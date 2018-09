Orne : un "Sakado" solidaire pour aider les sans-abri

publié le 29/09/2018 à 03:40

Le département de l'Orne va déployer l'opération "Sakado" afin de venir en aide aux sans-abri, rapporte Ouest-France. Le principe est simple et consiste à offrir aux sans-abri des sacs à dos remplis de denrées - vêtements chauds, nourriture ou encore brosse à dents - afin de les aider à affronter l'hiver. Cette action est lancée par l'Aide à domicile en milieu rural de l'Orne, en partenariat avec la Croix-Rouge et une association spécialisée dans l'accompagnement social, Coallia.





Pour fonctionner, l'opération "Sakado" compte sur la solidarité des Ornais et Ornaises. Entre le 15 octobre et le 1er décembre, les habitants pourront faire des dons de denrées dans un des points de collecte du département. Des sacs de randonnée de 40 ou 50 litres sont également recherchés, précise Ouest-France.

Grâce aux dons des habitants, le réseau associatif pourra confectionner quatre kits : chaleur, hygiène, culture et festif. Ces derniers seront ensuite regroupés dans un même sac, qui sera offert aux sans-abri lors des maraudes des associations au mois de décembre et janvier. C'est la première fois que l'opération "Sakado" se déploie dans l'Orne. Née en 2005 à Montpellier (Hérault), elle existe désormais dans de nombreux départements.