Orange : attention à cette arnaque qui vise les clients de l’opérateur

Prudence si vous êtes abonnés à Orange. Une nouvelle arnaque visant les abonnés de l'opérateur circule actuellement, alerte le site spécialisé Phonandroid.

Le mail, qui reprend exactement la même mise en plage que ceux envoyés par Orange, prétend qu'un changement est intervenu sur votre contrat et qu'un proche "ne bénéficie plus du prix préférentiel grâce à l'offre Internet que vous détenez" et vous invite à en savoir plus en rentrant vos identifiants.

Les pirates cherchent ainsi à obtenir vos données personnelles "pour les revendre sur le marché noir", expliquent nos confrères qui ont découvert l'arnaque en consultant l'adresse de l'expéditeur du mail "prod203.scribe@mailclient.orange.fr", qui ne correspond à aucune adresse de contact officielle de l'opérateur. Une faute d'orthographe à la fin du mail met notamment la puce à l'oreille.

En règle générale, ne communiquez jamais vos données personnelles lorsque vous avez le moindre doute et contactez directement l'organisme concerné pour plus d'informations.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info