publié le 19/12/2018 à 11:21

Mais comment fait cette irréductible peuplade nordique pour se hisser au firmament européen du classement Pisa ? Ce programme international pour le suivi des acquis des élèves, pour lequel nous, les gaulois réfractaires, on se prend régulièrement une sévère raclée. Mais quel est donc leur secret aux Finlandais ?



Il est simple comme bonjour : valoriser le travail manuel. Et faire en sorte que les gamins progressent à leur rythme. Car en Finlande, ce ne sont pas les enfants qui s’adaptent à la méthode éducative mais la méthode qui s’adapte aux enfants. Et le carte magique pour apprendre, c’est le jeu !

En maternelle par exemple les instituteurs emmènent les enfants en forêt, pour leur apprendre à lire. Comment ? En collant des lettres géantes sur les arbres, les gamins courent ainsi d’arbre en arbre et apprennent l’alphabet ! En fin de maternelle, ils savent lire et ce, sans douleur, ni angoisse et plus vite que les nôtres.



Car comme dirait Maître Renard dans la fable de La Fontaine : "Cette leçon vaut bien un fromage !" C’est comme ça !